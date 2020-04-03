В Україні набув чинності закон про безперебійне харчування військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні набув чинності підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон 548-IX щодо безперебійного харчування військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.
Так, 1 квітня Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, яким пропонується доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 17-1, відповідно до якої буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки та оборони.
2 квітня закон було опубліковано в офіційній газеті ВР "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 3 квітня.
Як повідомлялося раніше в УНН, Верховна Рада на другому позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект №3254 про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.