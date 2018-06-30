В Україні набуло чинності рішення для покращення роботи 4G
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні набуло чинності рішення НКРЗІ щодо вивільнення необхідних мобільним операторам радіочастот для зв’язку четвертого покоління (4G) в діапазоні 1800 МГц. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.
"30 червня введено в дію рішення НКРЗІ,.. якими задоволено заяви ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл" з метою вивільнення радіочастотного ресурсу, необхідного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц та анульовано відповідні дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів", - повідомили у регуляторі.
Завдяки цьому, як зазначається, створено умови мобільним операторам "для покращення якості надання цих послуг своїм споживачам шляхом подолання високого рівня фрагментації частот у діапазоні 1800 МГц та можливості використання 4G‑радіотехнології в цьому діапазоні".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 4G в Україні: що пропонують оператори
У регуляторі нагадали, що за результатами тендеру ліцензії на користування 4G в діапазоні 1800 МГц отримали три оператори телекомунікацій ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл".
Згідно з умовами тендеру, вказані оператори телекомунікацій, починаючи з 1 липня 2018 року, зобов’язані забезпечити можливість отримання послуг з використанням 4G‑радіотехнології у цьому діапазоні:
-
- протягом 12 місяців (тобто до липня 2019 року) не менше 90% населення кожного обласного центру України;
-
- протягом 42 місяців (тобто до грудня 2021 року) не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 тисяч осіб.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні можна буде змінювати оператора зі збереженням номера
"Наразі переможцями тендеру отримані всі необхідні дозвільні документи для завершення переналаштування мережі на нові частоти для радіотехнології GSM, а також понад 4 800 базових станцій (у рівній кількості для трьох переможців тендеру) для радіотехнології LTE, що дасть змогу суттєво розширити покриття цією радіотехнологією для можливості отримання якісних послуг абонентами", - вказали у НКРЗІ.
Нагадаємо, в уряді доручили перевірити мобільних операторів щодо якості 4G.