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В Україні набуло чинності рішення для покращення роботи 4G

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КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні набуло чинності рішення НКРЗІ щодо вивільнення необхідних мобільним операторам радіочастот для зв’язку четвертого покоління (4G) в діапазоні 1800 МГц. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.

"30 червня введено в дію рішення НКРЗІ,.. якими задоволено заяви ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл" з метою вивільнення радіочастотного ресурсу, необхідного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц та анульовано відповідні дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів", - повідомили у регуляторі.

Завдяки цьому, як зазначається, створено умови мобільним операторам "для покращення якості надання цих послуг своїм споживачам шляхом подолання високого рівня фрагментації частот у діапазоні 1800 МГц та можливості використання 4G‑радіотехнології в цьому діапазоні".

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У регуляторі нагадали, що за результатами тендеру ліцензії на користування 4G в діапазоні 1800 МГц отримали три оператори телекомунікацій ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл".

Згідно з умовами тендеру, вказані оператори телекомунікацій, починаючи з 1 липня 2018 року, зобов’язані забезпечити можливість отримання послуг з використанням 4G‑радіотехнології у цьому діапазоні:

  • протягом 12 місяців (тобто до липня 2019 року) не менше 90% населення кожного обласного центру України;
  • протягом 42 місяців (тобто до грудня 2021 року) не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 тисяч осіб.

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"Наразі переможцями тендеру отримані всі необхідні дозвільні документи для завершення переналаштування мережі на нові частоти для радіотехнології GSM, а також понад 4 800 базових станцій (у рівній кількості для трьох переможців тендеру) для радіотехнології LTE, що дасть змогу суттєво розширити покриття цією радіотехнологією для можливості отримання якісних послуг абонентами", - вказали у НКРЗІ.

Нагадаємо, в уряді доручили перевірити мобільних операторів щодо якості 4G.

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