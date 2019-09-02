В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На заході України на вівторок, 3 вересня, оголосили штормове попередження - очікуються сильні дощі та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с( 1 рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, найближчої доби температура повітря вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, у західних областях 17-25°.
Як повідомляв УНН, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.