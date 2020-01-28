В Україні на коронавірус перевірили вже чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні на коронавірус було перевірено чотирьох людей зі схожими симптомами, але діагноз не підтвердився. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, скількох людей в Україні перевіряли на зараження коронавірусом, Скіпальський відповів: "Зараз відомо про чотири випадки коронавірусу, у яких вже виключили цей новітній коронавірус лабораторно. Тому ми можемо говорити про чотири випадки".
Нагадаємо, станом на 27 січня, немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.