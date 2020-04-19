В Україні на COVID-19 хворіють 199 дітей у віці до 9 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 199 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, серед дітей у віці від народження до 9 років. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, ми ведемо цю статистику. На сьогодні у нас захворівших 358 дітей, з яких 199 у віці від народження до 9 років. Ми слідкуємо по кожній дитині щодо її стану, щодо її лікування. Все це знаходиться під повним контролем МОЗ", - сказав міністр.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.