В Украине на COVID-19 болеют 199 детей в возрасте до 9 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 199 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией среди детей в возрасте от рождения до 9 лет. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Конечно, мы ведем эту статистику. На сегодня у нас заболевших 358 детей, из которых 199 в возрасте от рождения до 9 лет. Мы следим по каждому ребенку по ее состоянию, по ее лечению. Все это находится под полным контролем Минздрава", - сказал министр.
Как сообщалось в УНН, в Украине 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный.