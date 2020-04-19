В Україні лікування від COVID-19 та підключення до апарату ШВЛ відбуваються безкоштовно - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні лікування хворих на COVID-19 відбувається безкоштовно, в тому числі підключення до апарату ШВЛ. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні у нас в 243 лікарнях, визначених на боротьбу з коронавірусною хворобою, знаходиться 2071 апарат ШВЛ. З них задіяно 175 – трохи більше 8%. Все лікування, яке проходить в стаціонарних умовах хворих на COVID-19, відбувається безкоштовно – за рахунок держави. В тому числі підключення до апарату ШВЛ", - сказав Степанов.
З його слів, водночас, рішення щодо підключення пацієнта до апарату ШВЛ приймає виключно лікар, виходячи зі стану пацієнта.
Як повідомлялося раніше в УНН, за добу від COVID-19 в Україні одужало 72 особи.