В Украине лечение от COVID-19 и подключения к аппарату ИВЛ осуществляются бесплатно - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине лечение больных на COVID-19 осуществляется бесплатно, в том числе подключение к аппарату ИВЛ. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодня у нас в 243 больницах, определенных на борьбу с коронавирусной болезнью, находится 2071 аппарат ИВЛ. Из них задействовано 175 - чуть более 8%. Все лечение, которое проходит в стационарных условиях больных COVID-19, осуществляется бесплатно - за счет государства. В том числе подключение к аппарату ИВЛ", - сказал Степанов.
По его словам, в то же время, решение о подключении пациента к аппарату ИВЛ принимает исключительно врачом, исходя из состояния пациента.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 72 человека.