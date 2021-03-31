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В Україні хочуть змінити підхід до психологічної реабілітації жінок-ветеранок

В Україні хочуть змінити підхід до психологічної реабілітації жінок-ветеранок

Київ • УНН

 • 14707 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Мінветеранів ініціюватиме зміни до порядку надання психологічної реабілітації жінкам-ветеранкам. Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна на зустрічі з представниками жіночого ветеранського руху в Дніпрі, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

Деталі

Як вказали у Мінветеранів, внесення змін стосуватимуться можливості проходження повного курсу лікування або психологічної реабілітації жінками разом з дітьми. "Саме в родині має відбуватися перша адаптація та соціалізація. У цей час діти ветеранок потребують посиленої уваги, тому спільне проходження лікування чи реабілітації може допомогти гармонізувати родинні стосунки", - вели далі у відомстві.

Коментар міністра:

"Існує певна недосконалість механізму надання реабілітаційної допомоги, коли жінка має доплачувати за відпочинок разом з дитиною або ділити термін путівки, що в свою чергу нівелює лікувальний ефект. Для вирішення цієї ситуації потрібно розробити практичний пакет нормативно-правових актів, в яких, по-перше, прописати поняття, що таке психологічна реабілітація, по-друге - інструменти та порядок її надання. Мінветеранів відіграє координуючу роль у формуванні державної політики з соціального захисту та реінтеграції жінок-ветеранок. Зокрема, це стосується проблем медичного забезпечення налагодження процесу переходу ветеранок з військового у цивільне життя", - зазначила міністр Юлія Лапутіна.

Інші питання

Учасниці зустрічі обговорили складнощі, з якими стикаються жінки після повернення у мирне життя, та можливості перенавчання захисниць для отримання ними нових цивільних спеціальностей. 

Так, координатор жіночого ветеранського руху, голова ГО "Gender Stream" Ольга Полякова розповіла про існуючі у суспільстві стереотипи щодо жінок-захисниць. За її словами, дотримання принципу рівних можливостей в Україні можна забезпечити, використовуючи міжнародний досвід, зокрема Литви, де жінки та чоловіки військовослужбовці під час служби в армії отримують гендерну просвіту. Під час дискусії Юлія Лапутіна додала, що важливо також у цьому процесі не забувати про просвітницьку роботу в громадах та впровадження гендерного компонента щодо ветеранів та ветеранок в державну політику.

Міністр наголосила на важливості створення жіночого ветеранського бізнесу та запевнила в активній підтримці Мінветеранів ветеранських ініціатив.

Доповнення

В Україні триває робота над створенням реєстру ветеранів війни та запущено нову інформаційно-довідкову систему е-Ветеран.

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