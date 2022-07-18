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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Україні хочуть заборонити географічні назви, пов'язані з рф: Рада зробила перший крок

В Україні хочуть заборонити географічні назви, пов'язані з рф: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 138001 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 7253, який забороняє надавати географічним обєктам назви, які пов'язані з росією та її діячами. "За" проголосувало 253 нардепи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Деталі

Законопроект пропонує заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

Окрім того, народні депутати підтримали пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроект.

Доповнення

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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