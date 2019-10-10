В Україні готуються до найгіршого сценарію в перемовинах з РФ щодо транзиту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Україні готуються до найгіршого сценарію щодо перемовин з представниками Газпрому Російської Федерації стосовно транзиту газу. Про це сьогодні під час Українського Газового Форуму повідомив представник Президента у Верховній Раді України Андрій Герус, передає кореспондент УНН.
"Нові виклики – звичайно, це інший сегмент, там де побутовий споживач. Ми мали достатньо сприятливу кон’юнктуру ринку в цьому році, коли відбувалася зниження ціни в тому числі і для населення. І це такі були приємні новини. Ми хочемо, щоб зберігалася стабільність і протягом зими", - сказав Герус.
За його словами НАК "Нафтогаз України" достатньо добре проробив свою роботу щодо закачування газу в підземні газосховища.
"Я сподіваюся, що ті перемовини, які зараз активізувалися з представниками Газпрому РФ, вони також закінчаться успішно і будуть мати результат. Таким чином транзит газу через Україну буде збережений і у нас буде спокійна зима. У будь якому випадку ми готуємося до найгіршого сценарію", - сказав Герус.
Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати контракт із ПАТ "Газпром" на транзит газу на рік, оскільки планує укласти новий – за європейськими правилами.