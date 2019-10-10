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В Украине готовятся к худшему сценарию в переговорах с РФ по транзиту газа

Киев • УНН

 • 9774 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине готовятся к худшему сценарию о переговорах с представителями Газпрома Российской Федерации по транзиту газа. Об этом сегодня во время Украинского Газового Форума сообщил представитель Президента в Верховной Раде Украины Андрей Герус, передает корреспондент УНН.

В Украине готовятся к худшему сценарию в переговорах с РФ по транзиту газа

"Новые вызовы - конечно, это другой сегмент, там где бытовой потребитель. Мы имели достаточно благоприятную конъюнктуру рынка в этом году, когда происходило снижение цены в том числе и для населения. И это такие были приятные новости. Мы хотим, чтобы сохранялась стабильность и в течение зимы", - сказал Герус.

По его словам НАК "Нафтогаз Украины" достаточно хорошо проработал свою работу по закачке газа в подземные газохранилища.

"Я надеюсь, что те переговоры, которые сейчас активизировались с представителями Газпрома РФ, они также закончатся успешно и будут иметь результат. Таким образом транзит газа через Украину будет сохранен и у нас будет спокойная зима. В любом случае мы готовимся к худшему сценарию", - сказал Герус.

Напомним, Украина отказалась продолжать контракт с ОАО "Газпром" на транзит газа на год, поскольку планирует заключить новый - по европейским правилам.

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