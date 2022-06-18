В Україні деокуповано вже 1023 населених пункти - ОП

Цитата

"Нині деокуповано 1023 населених пункти", - сказав Тимошенко.

З його слів, триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

Доповнення

Станом на 3 червня, з початку повномаштабного вторгнення росії в Україну, вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.