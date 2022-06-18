В Україні деокуповано вже 1023 населених пункти - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Україні від російських загарбників звільнено вже 1 023 населених пункти, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, пише УНН.
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"Нині деокуповано 1023 населених пункти", - сказав Тимошенко.
З його слів, триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.
Доповнення
Станом на 3 червня, з початку повномаштабного вторгнення росії в Україну, вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.