В Україні за 7 місяців відкрито понад 2,3 тис. справ за порнографію, кожна друга – за контент з дітьми
Київ • УНН
За 7 місяців 2024 року в Україні відкрито 2343 кримінальні справи за порнографію, які стосуються дитячого контенту. Кількість справ за дорослу порнографію зросла на 27% порівняно з 2023 роком.
В Україні за 7 місяців 2024 року було відкрито понад 2,3 тисячі кримінальних справ за порнографію. Кожна друга з них стосується контенту з дітьми, повідомили в "Опендатаботі", передає УНН.
Деталі
Як зазначається, кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент.
1145 кримінальних проваджень за ст 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" та 1198 проваджень за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, було відкрито за 7 місяців 2024 року.
Цьогоріч вже відкрито на 27% більше справ про порноконтент (ст. 301 ККУ), аніж за весь 2023. Завдяки цьому вперше за три роки кількість проваджень за статтями про дорослий контент та порно з дітьми (301-1) вирівнялась. До того ж кількість справ за дитячу порнографію була більшою.
Цьогоріч до суду надійшло 68% справ, що стосуються порноконтенту з дорослими. До порівняння, у відповідний період торік до суду надходило 72,5% подібних справ.
Статистика по контенту з дітьми не така втішна: до суду дійшло лише 57% справ за ст.301-1. У відповідний період минулоріч до суду надходило 69% подібних справ.
Від початку року було закрито 21 справу за доросле порно та 25 справ за дитячу порнографію.