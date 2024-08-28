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В Україні за 7 місяців відкрито понад 2,3 тис. справ за порнографію, кожна друга – за контент з дітьми

В Україні за 7 місяців відкрито понад 2,3 тис. справ за порнографію, кожна друга – за контент з дітьми

Київ • УНН

 • 12401 перегляди

За 7 місяців 2024 року в Україні відкрито 2343 кримінальні справи за порнографію, які стосуються дитячого контенту. Кількість справ за дорослу порнографію зросла на 27% порівняно з 2023 роком.

В Україні за 7 місяців 2024 року було відкрито понад 2,3 тисячі кримінальних справ за порнографію.  Кожна друга з них стосується контенту з дітьми, повідомили в "Опендатаботі", передає УНН

Деталі 

Як зазначається, кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент. 

1145 кримінальних проваджень за ст 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" та 1198 проваджень за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, було відкрито за 7 місяців 2024 року.

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 Цьогоріч вже відкрито на 27% більше справ про порноконтент (ст. 301 ККУ), аніж за весь 2023. Завдяки цьому вперше за три роки кількість проваджень за статтями про дорослий контент та порно з дітьми (301-1) вирівнялась. До того ж кількість справ за дитячу порнографію була більшою.

Цьогоріч до суду надійшло 68% справ, що стосуються порноконтенту з дорослими. До порівняння, у відповідний період торік до суду надходило 72,5% подібних справ.

Статистика по контенту з дітьми не така втішна: до суду дійшло лише 57% справ за ст.301-1. У відповідний період минулоріч до суду надходило 69% подібних справ.

Від початку року було закрито 21 справу за доросле порно та 25 справ за дитячу порнографію.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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