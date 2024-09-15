В Україні скасували відключення світла на понеділок - Укренерго
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що 16 вересня в Україні не планується застосування графіків обмеження електроенергії. Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію з 16:00 до 22:00.
У понеділок 16 вересня застосування графіків обмеження електроенергії не планується. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються,
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Також в Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 і не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно.
Чи вимикають "світло" в оселі родини Президента? Зеленська відповіла10.09.24, 21:37 • 32561 перегляд