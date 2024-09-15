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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 17:15  •  3013 просмотра

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Укрэнерго сообщило, что 16 сентября в Украине не планируется применение графиков ограничения электроэнергии. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию с 16:00 до 22:00.

В понедельник 16 сентября применение графиков ограничения электроэнергии не планируется. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются,

- говорится в сообщении.

Детали 

Также в Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно с 16:00 до 22:00 и не включать в указанное время несколько мощных приборов одновременно.

Чи вимикають "світло" в оселі родини Президента? Зеленська відповіла10 сентября 2024, 18:37 • 32355 просмотров

Ольга Розгон

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