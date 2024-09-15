В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что 16 сентября в Украине не планируется применение графиков ограничения электроэнергии. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию с 16:00 до 22:00.
В понедельник 16 сентября применение графиков ограничения электроэнергии не планируется. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются,
Детали
Также в Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно с 16:00 до 22:00 и не включать в указанное время несколько мощных приборов одновременно.
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