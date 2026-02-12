$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 11804 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 21610 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 17268 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 17429 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 18039 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 25761 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18196 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21461 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 35492 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25134 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Ексклюзив
В Україні потеплішає: прогноз погоди на 12 лютого

Київ • УНН

 • 38 перегляди

12 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря підвищиться, на Закарпатті та півдні країни до +8°, у Криму до +12°.

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, 12 лютого в Україні погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону над Західною Європою та тепле повітря з південних напрямків. Тиск продовжуватиме інтенсивно падати.

У західних і північних областях очікуємо місцями невеликий дощ, ... на решті території опадів не чекаємо. Температура відчутно підвищиться: вдень - до невеликого плюса, найтепліше очікуємо на Закарпатті та півдні країни (3-8°), особливо в Криму - до 12° тепла

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8°, в Криму до 12° тепла; у східних областях вдень близько 0°

- прогнозують у Гідрометцентрі.

У Києві та області в четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря +1°...+3°.

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні