В Україні потеплішає: прогноз погоди на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, 12 лютого в Україні погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону над Західною Європою та тепле повітря з південних напрямків. Тиск продовжуватиме інтенсивно падати.

У західних і північних областях очікуємо місцями невеликий дощ, ... на решті території опадів не чекаємо. Температура відчутно підвищиться: вдень - до невеликого плюса, найтепліше очікуємо на Закарпатті та півдні країни (3-8°), особливо в Криму - до 12° тепла

Вказується, що у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8°, в Криму до 12° тепла; у східних областях вдень близько 0°