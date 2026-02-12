В Украине потеплеет: прогноз погоды на 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, 12 февраля в Украине погоду будет определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой и теплый воздух с южных направлений. Давление будет продолжать интенсивно падать.

В западных и северных областях ожидаем местами небольшой дождь, ... на остальной территории осадков не ожидаем. Температура ощутимо повысится: днем - до небольшого плюса, теплее всего ожидаем на Закарпатье и юге страны (3-8°), особенно в Крыму - до 12° тепла - говорится в сообщении.

Указывается, что в западных и северных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 3-8°, в Крыму до 12° тепла; в восточных областях днем около 0° - прогнозируют в Гидрометцентре.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +1°...+3°.

