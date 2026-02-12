$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 11780 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 21558 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 17242 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 17406 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 18020 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 25731 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18189 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21455 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 35477 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25129 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В Украине потеплеет: прогноз погоды на 12 февраля

Киев • УНН

 • 20 просмотра

12 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха повысится, на Закарпатье и юге страны до +8°, в Крыму до +12°.

В Украине потеплеет: прогноз погоды на 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, 12 февраля в Украине погоду будет определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой и теплый воздух с южных направлений. Давление будет продолжать интенсивно падать.

В западных и северных областях ожидаем местами небольшой дождь, ... на остальной территории осадков не ожидаем. Температура ощутимо повысится: днем - до небольшого плюса, теплее всего ожидаем на Закарпатье и юге страны (3-8°), особенно в Крыму - до 12° тепла

- говорится в сообщении.

Указывается, что в западных и северных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 3-8°, в Крыму до 12° тепла; в восточных областях днем около 0°

- прогнозируют в Гидрометцентре.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +1°...+3°.

На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине