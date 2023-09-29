В Угорщини немає "непереборного бажання" голосувати за вступ України до ЄС протягом двох років - Орбан

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"Коли я перебуваю в залі засідань, я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за вступ України до Євросоюзу протягом двох років. Тому я б остерігався з такими амбітними планами", - сказав Орбан.

Орбан також заявив, що ЄС «доведеться відповідати на дуже довгі та складні запитання, доки ми не дійдемо до того моменту, коли зможемо навіть вирішити, чи починати переговори» про вступ України.

Доповнення

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив впевненість, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС.

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