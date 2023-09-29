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В Угорщини немає "непереборного бажання" голосувати за вступ України до ЄС протягом двох років - Орбан

В Угорщини немає "непереборного бажання" голосувати за вступ України до ЄС протягом двох років - Орбан

Київ • УНН

 • 173326 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю поставив під сумнів перспективу Європейського Союзу найближчим часом розпочати переговори про приєднання України до ЄС та заявив, що у держави немає "непереборного бажання" голосувати за вступ України протягом двох років. Про це повідомляє Associated press, пише УНН

Цитата

"Коли я перебуваю в залі засідань, я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за вступ України до Євросоюзу протягом двох років. Тому я б остерігався з такими амбітними планами", - сказав Орбан.

Орбан також заявив, що ЄС «доведеться відповідати на дуже довгі та складні запитання, доки ми не дійдемо до того моменту, коли зможемо навіть вирішити, чи починати переговори» про вступ України.

Доповнення

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив впевненість, що Україна за два роки буде повністю готова стати частиною ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС відповіло на заяву Орбана про "територію України" і вступ до ЄС

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