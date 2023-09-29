У Венгрии нет "непреодолимого желания" голосовать за вступление Украины в ЕС в течение двух лет - Орбан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу поставил под сомнение перспективу Европейского Союза в ближайшее время начать переговоры о присоединении Украины к ЕС и заявил, что у государства нет "непреодолимого желания" голосовать за вступление Украины в течение двух лет. Об этом сообщает Associated press, пишет УНН.
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"Когда я нахожусь в зале заседаний, я не испытываю непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Поэтому я бы остерегался с такими амбициозными планами", - сказал Орбан.
Орбан также заявил, что ЕС «придется отвечать на очень длинные и сложные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем даже решить, начинать ли переговоры» о вступлении Украины.
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В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина через два года будет полностью готова стать частью ЕС.
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