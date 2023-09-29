МЗС відповіло на заяву Орбана про "територію України" і вступ до ЄС

Цитата

"ЗМІ: Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС.

Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко у Facebook.

Контекст

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на «дуже важкі питання», перш ніж ЄС зможе розпочати переговори щодо членства з Україною, зокрема сказавши, що "ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває".