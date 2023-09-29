МЗС відповіло на заяву Орбана про "територію України" і вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України у відповідь на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявила, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів. Коментар оприлюднив у п'ятницю речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
Цитата
"ЗМІ: Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС.
Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко у Facebook.
Контекст
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на «дуже важкі питання», перш ніж ЄС зможе розпочати переговори щодо членства з Україною, зокрема сказавши, що "ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває".