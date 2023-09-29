МИД ответил на заявление Орбана о "территории Украины" и вступлении в ЕС

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины в ответ на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявила, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ. Комментарий обнародовал в пятницу спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

"СМИ: Виктор Орбан: Мы не знаем размеров территории Украины, чтобы принять ее в ЕС.

Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - написал Николенко в Facebook.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет найти ответы на «очень трудные вопросы», прежде чем ЕС сможет начать переговоры о членстве с Украиной, в частности сказав, что "мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается".

Украинские Национальные Новости

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