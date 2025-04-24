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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
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В ЦПД РНБО спростували черговий фейк від рф про нібито нарколабораторію ЗСУ на курщині

Київ • УНН

 • 874 перегляди

російська пропаганда поширює брехню про нарколабораторію ЗСУ в курській області. ЦПД РНБО заявляє, що це фейк, мета якого – дискредитація українських військових.

В ЦПД РНБО спростували черговий фейк від рф про нібито нарколабораторію ЗСУ на курщині

російська пропаганда активно просуває чергову брехню про нібито нарколабораторію Збройних Сил України в суджі курської області. Центр протидії дезінформації РНБО надав роз'яснення щодо виявлення цього фейку, пише УНН.

Деталі

російська пропаганда активно розповсюджує неправдиву інформацію про нібито існування нарколабораторії ЗСУ в Суджі курської області.

Як доказ демонструється відео з розбитим лабораторним посудом, шприцами та військовим кітелем без розпізнавальних знаків. Відео має ознаки постановки: по ньому неможливо ідентифікувати час, місце зйомки та реальне призначення речей

- пояснює ЦПД.

Пропагандистські ресурси росії розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито налагодили виробництво наркотиків на Курщині для використання їх як допінгу перед бойовими діями. Цей фейк є звичним інструментом пропаганди рф, яка й раніше запускала подібні безпідставні історії про "нарколабораторії" в різних українських містах.

Фейки про "бойові наркотики" є частиною великої дезінформаційної кампанії ворога з дискредитації Сил оборони України та зміщення фокуса уваги з воєнних злочинів росіян в Україні

- наголошує ЦПД.

росія свідомо використовує балістичні ракети для ударів по Україні – ЦПД РНБО24.04.25, 14:47 • 3444 перегляди

Ольга Розгон

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