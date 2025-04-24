В ЦПД РНБО спростували черговий фейк від рф про нібито нарколабораторію ЗСУ на курщині
Київ • УНН
російська пропаганда поширює брехню про нарколабораторію ЗСУ в курській області. ЦПД РНБО заявляє, що це фейк, мета якого – дискредитація українських військових.
російська пропаганда активно просуває чергову брехню про нібито нарколабораторію Збройних Сил України в суджі курської області. Центр протидії дезінформації РНБО надав роз'яснення щодо виявлення цього фейку, пише УНН.
Деталі
російська пропаганда активно розповсюджує неправдиву інформацію про нібито існування нарколабораторії ЗСУ в Суджі курської області.
Як доказ демонструється відео з розбитим лабораторним посудом, шприцами та військовим кітелем без розпізнавальних знаків. Відео має ознаки постановки: по ньому неможливо ідентифікувати час, місце зйомки та реальне призначення речей
Пропагандистські ресурси росії розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито налагодили виробництво наркотиків на Курщині для використання їх як допінгу перед бойовими діями. Цей фейк є звичним інструментом пропаганди рф, яка й раніше запускала подібні безпідставні історії про "нарколабораторії" в різних українських містах.
Фейки про "бойові наркотики" є частиною великої дезінформаційної кампанії ворога з дискредитації Сил оборони України та зміщення фокуса уваги з воєнних злочинів росіян в Україні
росія свідомо використовує балістичні ракети для ударів по Україні – ЦПД РНБО24.04.25, 14:47 • 3444 перегляди