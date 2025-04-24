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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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В ЦПД СНБО опровергли очередной фейк от рф о якобы нарколаборатории ВСУ на курщине

Киев • УНН

 • 510 просмотра

российская пропаганда распространяет ложь о нарколаборатории ВСУ в курской области. ЦПД СНБО заявляет, что это фейк, цель которого – дискредитация украинских военных.

В ЦПД СНБО опровергли очередной фейк от рф о якобы нарколаборатории ВСУ на курщине

российская пропаганда активно продвигает очередной обман о якобы нарколаборатории Вооруженных Сил Украины в Судже курской области. Центр противодействия дезинформации СНБО предоставил разъяснения по выявлению этого фейка, пишет УНН.

Детали

российская пропаганда активно распространяет ложную информацию о якобы существовании нарколаборатории ВСУ в Судже курской области.

В качестве доказательства демонстрируется видео с разбитой лабораторной посудой, шприцами и военным кителем без опознавательных знаков. Видео имеет признаки постановки: по нему невозможно идентифицировать время, место съемки и реальное назначение вещей

- объясняет ЦПД.

Пропагандистские ресурсы россии распространяют ложную информацию о том, что ВСУ якобы наладили производство наркотиков на Курщине для использования их в качестве допинга перед боевыми действиями. Этот фейк является привычным инструментом пропаганды рф, которая и раньше запускала подобные безосновательные истории о "нарколабораториях" в разных украинских городах.

Фейки о "боевых наркотиках" являются частью большой дезинформационной кампании врага по дискредитации Сил обороны Украины и смещению фокуса внимания с военных преступлений россиян в Украине

- отмечает ЦПД.

россия сознательно использует баллистические ракеты для ударов по Украине – ЦПД СНБО 24.04.25, 14:47 • 3442 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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