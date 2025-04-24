В ЦПД СНБО опровергли очередной фейк от рф о якобы нарколаборатории ВСУ на курщине
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет ложь о нарколаборатории ВСУ в курской области. ЦПД СНБО заявляет, что это фейк, цель которого – дискредитация украинских военных.
российская пропаганда активно продвигает очередной обман о якобы нарколаборатории Вооруженных Сил Украины в Судже курской области. Центр противодействия дезинформации СНБО предоставил разъяснения по выявлению этого фейка, пишет УНН.
Детали
российская пропаганда активно распространяет ложную информацию о якобы существовании нарколаборатории ВСУ в Судже курской области.
В качестве доказательства демонстрируется видео с разбитой лабораторной посудой, шприцами и военным кителем без опознавательных знаков. Видео имеет признаки постановки: по нему невозможно идентифицировать время, место съемки и реальное назначение вещей
Пропагандистские ресурсы россии распространяют ложную информацию о том, что ВСУ якобы наладили производство наркотиков на Курщине для использования их в качестве допинга перед боевыми действиями. Этот фейк является привычным инструментом пропаганды рф, которая и раньше запускала подобные безосновательные истории о "нарколабораториях" в разных украинских городах.
Фейки о "боевых наркотиках" являются частью большой дезинформационной кампании врага по дискредитации Сил обороны Украины и смещению фокуса внимания с военных преступлений россиян в Украине
россия сознательно использует баллистические ракеты для ударов по Украине – ЦПД СНБО 24.04.25, 14:47 • 3442 просмотра