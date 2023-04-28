В Судані продовжуються тяжкі бої, незважаючи на останнє перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У п'ятницю в Судані вирували бої, незважаючи на те, що протиборчі сили погодилися продовжити перемир'я, спрямоване на припинення майже двотижневих бойових дій, внаслідок яких загинули сотні людей та завдано масових руйнувань. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Деталі
У спустошеному війною регіоні західного Дарфура всього за два дні запеклих міських боїв, що розгорнулися цього тижня в місті Ель-Генейна, загинуло щонайменше 74 особи.
За даними міністерства охорони здоров'я, щонайменше 512 людей було вбито і 4193 поранено в ході бойових дій, хоча реальна кількість загиблих, ймовірно, набагато вища.
З того часу, як 15 квітня спалахнули бойові дії між суданською армією на чолі з генералом Абделем Фаттахом аль-Бураном та воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF) під командуванням його колишнього заступника та товариша з перевороту Мохамеда Хамдана Дагало, робилися численні спроби перемир'я. Усі зазнали невдачі.
У четвер сторони домовилися про продовження режиму припинення вогню, який неодноразово порушувався, ще на три дні.
Після того, як боротьба за владу між Бурханом і Дагало переросла в насильство, винищувачі завдали ударів по позиціях RSF у густонаселених районах Хартума, тоді як бойовики на землі обмінювалися артилерійськими залпами та вогнем із великокаліберних кулеметів.
Асоціація адвокатів Дарфура, група громадянського суспільства, заявила, що бойовики «запускали ракети по будинках» у столиці штату Західний Дарфур Ель-Генейне, приблизно за 1100 км на захід від Хартума, а також повідомляли про обстріли з «гвинтівок, гармат та зенітних знарядь».
Бойові дії поширилися «майже по всьому місту», бойовики грабували та підпалювали «ринки, громадські будинки, склади допомоги та банки», додала Колегія адвокатів.
Тим часом мешканці Хартума закриті вдома, у них катастрофічно не вистачає їжі, грошей та палива, необхідних для втечі.
Десятки тисяч людей уже втекли до сусідніх країн, включаючи Чад, Єгипет, Ефіопію та Південний Судан.
Доповнення
Дарфур все ще не оговтався від руйнівної війни, яка вирувала у 2000-х роках, коли тодішній президент Омар аль-Башир розтрощив повстанців із числа етнічних меншин, створивши ополчення Джанджавід для скоєння звірств, силу, яка пізніше сформувала основу RSF Дагало.
За даними ООН, в результаті кампанії випаленої землі щонайменше 300 000 людей було вбито і близько 2,5 мільйонів переміщено, а Міжнародний кримінальний суд звинуватив Башира у військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.