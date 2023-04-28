В Судане продолжаются тяжелые бои, несмотря на последнее перемирие

Детали

В опустошенном войной регионе западного Дарфура всего за два дня ожесточенных городских боев, развернувшихся на этой неделе в городе Эль-Генейна, погибло по меньшей мере 74 человека.

По данным министерства здравоохранения, по меньшей мере 512 человек были убиты и 4193 ранены в ходе боевых действий, хотя реальное число погибших, вероятно, намного выше.

С тех пор, как 15 апреля вспыхнули боевые действия между суданской армией во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бураном и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) под командованием его бывшего заместителя и товарища по перевороту Мохамеда Хамдана Дагало, предпринимались многочисленные попытки перемирия. Все потерпели неудачу.

В четверг стороны договорились о продлении режима прекращения огня, который неоднократно нарушался, еще на три дня.

После того, как борьба за власть между Бурханом и Дагало переросла в насилие, истребители нанесли удары по позициям RSF в густонаселенных районах Хартума, тогда как боевики на земле обменивались артиллерийскими залпами и огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Ассоциация адвокатов Дарфура, группа гражданского общества, заявила, что боевики «запускали ракеты по домам» в столице штата Западный Дарфур Эль-Генейне, примерно в 1100 км к западу от Хартума, а также сообщали об обстрелах из «винтовок, пушек и зенитных орудий».

Боевые действия распространились «почти по всему городу», боевики грабили и поджигали «рынки, общественные здания, склады помощи и банки», добавила Коллегия адвокатов.

Тем временем жители Хартума закрыты в домах, у них катастрофически не хватает еды, денег и топлива, необходимых для бегства.

Десятки тысяч людей уже бежали в соседние страны, включая Чад, Египет, Эфиопию и Южный Судан.

Дополнение

Дарфур все еще не оправился от разрушительной войны, которая бушевала в 2000-х годах, когда тогдашний президент Омар аль-Башир сокрушил повстанцев из числа этнических меньшинств, создав ополчение Джанджавид для совершения зверств, силу, которая позже сформировала основу RSF Дагало.

По данным ООН, в результате кампании выжженной земли по меньшей мере 300 000 человек были убиты и около 2,5 миллионов перемещены, а Международный уголовный суд обвинил Башира в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.