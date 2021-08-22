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В столиці відбувається фінальна репетиція параду до Дня Незалежності: рух у центрі перекрито

В столиці відбувається фінальна репетиція параду до Дня Незалежності: рух у центрі перекрито

Київ • УНН

 • 20396 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. О 15:00 у Києві розпочалась фінальна репетиція святкового параду на честь 30-ї річниці Незалежності України. Рух Хрещатиком та низкою центральних столичних вулиць перекрито, передає УНН.

Деталі

Так, станом на 15:45 Хрещатиком крокують військовослужбовці. Невдовзі має розпочатись рух механізованої колони - з важкою технікою.

У зв’язку з проведенням підготовки до урочистостей, у столиці тимчасово обмежили рух транспорту кількома вулицями. Зокрема, із 15:30 до 01:15 рух обмежать:

- під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

  •  колона № 1 (гусенична та колісна техніка): Парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – Площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • колона № 2 (колісна техніка): аеродром «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро «Нивки» – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:
  • частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

- під час руху зведеної механізованої колони після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції:
перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

  • під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:
  • частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • після завершення репетицій: вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

  • під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

З повним переліком місць перекриття руху та змін маршрутів громадського транспорту можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що через перекриття руху в центрі міста спостерігаються незначні затори.
Доповнення

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

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