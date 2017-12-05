В столиці у лісопарковій зоні знайшли людську руку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Вчора у столичній лісопарковій смузі неподалік вулиці Алма-Атинської виявили людську руку. Про це УНН повідомили у поліції.
Зокрема, фрагмент верхньої кінцівки (кисть та передпліччя) виявили вранці. На зап’ясті знайденої кінцівки татуювання у формі квадрату.
Рука має численні пошкодження.
Наразі кінцівку направлено на судово-медичну експертизу.
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Також за данним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.. 115 – умисне вбивство.
Нагадаємо, у Києві затримано жінку, яка вдарила ножем свого сина, захищаючись від його побоїв.