В столице в лесопарковой зоне нашли человеческую руку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера в столичной лесопарковой полосе неподалеку от улицы Алма-Атинской обнаружили человеческую руку. Об этом УНН сообщили в полиции.
В частности, фрагмент верхней конечности (кисть и предплечье) обнаружили утром. На запястье найденной конечности татуировки в форме квадрата.
Рука имеет многочисленные повреждения.
Сейчас конечность направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Также по данному факту открыто уголовное производство по ст .. 115 - умышленное убийство.
Напомним, в Киеве задержана женщина, которая ударила ножом своего сына , защищаясь от его побоев.