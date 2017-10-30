В США стартують стратегічні ядерні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні, 30 жовтня, США розпочинають навчання стратегічних ядерних сил Global Thunder. Про це повідомляється в прес-релізі Стратегічного командування США (STRATCOM), передає УНН.
Згідно положенням договору СНВ-3, США і Росія зобов'язані повідомляти один одного про великих ядерних навчаннях.
"Згідно з положеннями договору СНО-3, США і Росія зобов'язані повідомляти один одного про великих ядерних навчаннях, тому Росія була повідомлена про це вчення заздалегідь", — сказав представник STRATCOM Магуїр.
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Він додав, що в рамках навчань відпрацьовуватимуться можливості космічних сил, систем спостереження і розвідки, систем глобального удару і засобів протиракетної оборони, а також кіберможливості.
Магуїр підкреслив, що такі тренування проводяться щороку.
Нагадаємо, Збройні Сили Російської Федерації провели масштабні військові навчання по управлінню Стратегічних ядерних сил.
Як повідомляв раніше УНН, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.