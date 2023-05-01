В США проходять мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У понеділок у Сполучених Штатах відбулися переговори між Вірменією та Азербайджаном, спрямовані на зниження недавньої напруги через спірний анклав Нагірного Карабаху, передає УНН, пише AFP.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим перед чотириденними переговорами в будівлі Держдепартаменту за межами Вашингтона.
23 квітня Азербайджан оголосив про встановлення контрольно-пропускного пункту в Лачинському коридорі, єдиному наземному сполученні між Вірменією та Нагірним Карабахом, що викликало гнівну реакцію Єревана.
Вірменія розглядає цей крок як порушення угоди про припинення вогню, досягнутої між двома сторонами.
У неділю Блінкен розмовляв з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, висловивши стурбованість з приводу КПП, який, за його словами, "підриває зусилля щодо встановлення довіри до мирного процесу", за словами офіційного представника Держдепартаменту Метью Міллера.
Блінкен "наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття Лачинського коридору для комерційних та приватних транспортних засобів", йдеться у заяві Міллера.
Виступаючи у понеділок на умовах анонімності, офіційний представник США заявив, що переговори спрямовані скоріше на "угоду про нормалізацію відносин", ніж на мирний договір.
"Наша мета - переконатися, що міністри можуть сісти і поговорити один з одним", - сказав чиновник.
Сполучені Штати очікують, що обидві сторони проведуть пряме та відверте обговорення, сказав чиновник, додавши, що "всі питання обговорюються".
Блінкен вже брав участь у двох тристоронніх зустрічах у листопаді минулого року та ще раз у лютому на полях міжнародної конференції з безпеки у Мюнхені, Німеччина.
У суботу Блінкен поговорив з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, наголосивши на важливості мирних переговорів і пообіцявши подальшу підтримку США.