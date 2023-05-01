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В США проходят мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном

Киев • УНН

 • 363077 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В понедельник в Соединенных Штатах состоялись переговоры между Арменией и Азербайджаном, направленные на снижение недавнего напряжения из-за спорного анклава Нагорного Карабаха, передает УНН, пишет AFP.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым перед четырехдневными переговорами в здании Госдепартамента за пределами Вашингтона.

23 апреля Азербайджан объявил об установлении контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, едином наземном сообщении между Арменией и Нагорным Карабахом, что вызвало гневную реакцию Еревана.

Армения рассматривает этот шаг как нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого между двумя сторонами.

В воскресенье Блинкен разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив обеспокоенность по поводу КПП, который, по его словам, "подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу", по словам официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

Блинкен "подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств", говорится в заявлении Миллера.

Выступая в понедельник на условиях анонимности, официальный представитель США заявил, что переговоры направлены скорее на "соглашение о нормализации отношений", чем на мирный договор.

"Наша цель – убедиться, что министры могут сесть и поговорить друг с другом", - сказал чиновник.

Соединенные Штаты ожидают, что обе стороны проведут прямое и откровенное обсуждение, сказал чиновник, добавив, что "все вопросы обсуждаются".

Блинкен уже участвовал в двух трехсторонних встречах в ноябре прошлого года и еще раз в феврале на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене, Германия.

В субботу Блинкен побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив важность мирных переговоров и пообещав дальнейшую поддержку США.

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