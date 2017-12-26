Поліція заблокувала в соцмережах понад тисячу "груп смерті"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Правоохоронні органи заблокували понад тисячу “груп смерті” в соціальних мережах. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Хочу згадати нашу реакцію, на так звані групи "Синій кит" — дії правоохоронців мінімізували втрати серед дітей. Ми заблокували понад тисячу таких "груп смерті" в соціальних мережах і ця проблема майже зникла”, — розповів С.Князєв.
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Як повідомляв УНН, смертельна гра для підлітків “Синій кит” з Росії дійшла до Польщі. Три випадки самокалічення зафіксовано у Західнопоморському воєводстві Польщі на північному заході країни.
Нагадаємо, в школі Миколаєва виявили 15 підлітків, втягнутих у гру “синій кит”.