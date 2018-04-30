В Швейцарських Альпах через негоду загинули туристи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Швейцарських Альпах через негоду загинули четверо туристів, ще п'ять доставлені в лікарню у важкому стані. Про це повідомляє Еuronews, передає УНН.
Повідомляється, що 14 піших мандрівників були захоплені в горах негодою. Один з них зірвався зі схилу і загинув, ще троє померли від переохолодження.
Рятувальники зуміли знайти групу і доставили постраждалих до лікарні. Серед туристів були громадяни Італії, Франції та Німеччини.
Як повідомляв УНН, туристичний автобус з громадянами КНР потрапив у ДТП поблизу Пхеньяна. Внаслідок аварії загинули 32 громадянина Китаю та чотири громадянина КНДР.