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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли туристы

Киев • УНН

 • 16589 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли четверо туристов, еще пять доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Еuronews, передает УНН.

В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли туристы

Сообщается, что 14 пеших путешественников были захвачены в горах непогодой. Один из них сорвался со склона и погиб, еще трое умерли от переохлаждения.

Спасатели сумели найти группу и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов были граждане Италии, Франции и Германии.

Как сообщал УНН, туристический автобус с гражданами КНР попал в ДТП близ Пхеньяна. В результате аварии погибли 32 гражданина Китая и четыре гражданина КНДР.

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