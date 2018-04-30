В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли туристы

Сообщается, что 14 пеших путешественников были захвачены в горах непогодой. Один из них сорвался со склона и погиб, еще трое умерли от переохлаждения.

Спасатели сумели найти группу и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов были граждане Италии, Франции и Германии.

Как сообщал УНН, туристический автобус с гражданами КНР попал в ДТП близ Пхеньяна. В результате аварии погибли 32 гражданина Китая и четыре гражданина КНДР.