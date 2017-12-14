В секторі Газа ізраїльська авіація атакувала три об'єкти ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. ВПС Ізраїлю атакувала в сектора Газа три об’єкти, які належать палестинським бойовикам з руху ХАМАС у відповідь на ракетні обстріли з їх боку. Про це повідомила прес-служба армії, передає УНН.
“У ніч на четвер, 14 грудня 2017 року, армія оборони Ізраїлю атакувала три військові об’єкти ХАМАС в різних районах сектора Газа, задіявши для цього платформи військово-повітряних сил”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що військові об’єкти використовувалися як тренувальні центри і склади озброєння.
“Ізраїль не дозволить завдати шкоди своїм громадянам, не допустить таких спроб і продовжить охороняти свій суверенітет”, — написала прес-служба.
Як повідомляв УНН, Ізраїль перехопив дві випущені з сектора Газа ракети.