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В росії помітили ешелон з новими танками Т-72Б3 і Т-90М

В росії помітили ешелон з новими танками Т-72Б3 і Т-90М

Київ • УНН

 • 837606 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В напрямку України, на одній із вузлових станцій було помічено потяг з великою кількістю платформ, на яких стоять нові танки. Про це УНН інформує посилаючись на СтратКом ЗСУ.

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"На одній із вузлових станцій було помічено потяг з великою кількістю платформ, на яких стоять новенькі Т-90М. Також на відео можна помітити ще один потяг, який стоїть на задньому полотні. Судячи з коментаря знімаючого, цей потяг перевозить в зворотному напрямку пошкоджену або вже знищену техніку ворога для ремонту або утилізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що російські Telegram-канали інформують, що на ешелонах нові Т-72Б3 та Т-90М "їдуть на фронт", а назад на ремонт їдуть старі Т-62М.

"Два ешелони "зустрілися" в Ростовській області", - повідомляють соцмережі.

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