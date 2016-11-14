В Росії підлітки обстріляли поліцейських та наклали на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Двоє підлітків, які відкрили стрілянину по співробітниках поліції під Псковом, наклали на себе руки, повідомляє УМВС Росії по Псковській області, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Двоє підлітків, які відкрили стрілянину по співробітниках поліції наклали на себе руки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними слідчого комітету, співробітники поліції у Псковській області потрапили під обстріл, перевіряючи інформацію про місцезнаходження підлітка, який зник безвісти. Правоохоронці протягом кількох годин вели переговори з підлітками, але безрезультатно.
Також повідомляється, що підлітки вели пряму трансляцію останніх годин життя, спілкуючись зі своїми друзями.
Коли співробітники спецпідрозділів застосували світлошумові гранати і пішли на штурм, підлітків знайшли мертвими з вогнепальними пораненнями, особистості підлітків встановлені, з їх батьками працюють слідчі.
Слідчі проводять огляд місця події. Призначено судово-медична, а також посмертна психолого-психіатрична експертизи.
Як повідомляв УНН, школяр покінчив життя самогубством на Рівненщині.