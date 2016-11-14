В России подростки обстреляли полицейских и покончили с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Двое подростков, которые открыли стрельбу по сотрудникам полиции под Псковом, покончили с собой, сообщает УМВД России по Псковской области, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Двое подростков, которые открыли стрельбу по сотрудникам полиции, покончили с собой", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным следственного комитета, сотрудники полиции в Псковской области попали под обстрел, проверяя информацию о местонахождении подростка, который пропал без вести. Правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры с подростками, но безрезультатно.
Также сообщается, что подростки вели прямую трансляцию последних часов жизни, общаясь со своими друзьями.
Когда сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростков нашли мертвыми с огнестрельными ранениями, личности подростков установлены, с их родителями работают следователи.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертизы.
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