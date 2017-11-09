В результаті обвалення будинку в Іжевську загинула дитина

За даними представника МОЗ Удмуртії, ще чотири людини постраждали. Серед них двоє підлітків, жінка 55 років і співробітник МНС, який проводив рятувальні роботи на місці обвалення.

Частина дев'ятиповерхового житлового будинку на Удмуртській вулиці обрушилася в четвер увечері. Повністю зруйновано вісім квартир, де жили 28 чоловік. За попередніми даними, під'їзд будинку впав через вибух побутового газу.

Мешканців будинку евакуювали. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть знаходитися люди. Роботи будуть вестися цілодобово, будинок обстежують мобільним комплексом "Струна", щоб з'ясувати, наскільки він міцний, і прийняти рішення про його подальшу долю.

У місті ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Виконання робіт, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб".

Як раніше повідомляв УНН, одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті обвалення під'їзду будинку в Іжевську.