В результате обрушения дома в Ижевске погиб ребенок

По данным представителя Минздрава Удмуртии, еще четыре человека пострадали. Среди них два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, проводивший спасательные работы на месте обрушения.

Часть девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице обрушилась в четверг вечером. Полностью разрушены восемь квартир, где жили 28 человек. По предварительным данным, подъезд дома рухнул из-за взрыва бытового газа.

Жителей дома эвакуировали. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Работы будут вестись круглосуточно, дом обследуют мобильным комплексом "Струна", чтобы выяснить, насколько он прочен, и принять решение о его дальнейшей судьбе.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как ранее сообщал УНН, один человек погиб и двое получили травмы в результате обрушения подъезда дома в Ижевске.