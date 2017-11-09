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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.
18:08 • 2609 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 61949 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81140 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86716 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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В результате обрушения дома в Ижевске погиб ребенок

В результате обрушения дома в Ижевске погиб ребенок

Киев  •  УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Среди троих погибших при частичном обрушении жилого дома в городе РФ Ижевске один ребенок, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По данным представителя Минздрава Удмуртии, еще четыре человека пострадали. Среди них два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, проводивший спасательные работы на месте обрушения.

Часть девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице обрушилась в четверг вечером. Полностью разрушены восемь квартир, где жили 28 человек. По предварительным данным, подъезд дома рухнул из-за взрыва бытового газа.

Жителей дома эвакуировали. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Работы будут вестись круглосуточно, дом обследуют мобильным комплексом "Струна", чтобы выяснить, насколько он прочен, и принять решение о его дальнейшей судьбе.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как ранее сообщал УНН, один человек погиб и двое получили травмы в результате обрушения подъезда дома в Ижевске.

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