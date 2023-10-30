В районі Бахмута ворог посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У районі Бахмута Донецької області противник значно посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, намагаючись зупинити просування Сил оборони. Про це у Telegram заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
Цитата
"На сході обстановка залишається складною. Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", - йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони. Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.
Доповнення
Як зазначають у британській розвідці, російські обстріли на Куп'янсько-Лиманському напрямку посилилися. Повідомляється, що підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій і1-ї гвардійської танкової армії рф здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом.
За даними розвідки, метою російських сухопутних військ на лінії Куп'янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.