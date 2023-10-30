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В районе Бахмута враг усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям - Сырский

Киев • УНН

 • 33638 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В районе Бахмута Донецкой области противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, пытаясь остановить продвижение Сил обороны. Об этом в Telegram заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

В районе Бахмута враг усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям - Сырский

Цитата

"На востоке обстановка остается сложной. Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что такими действиями россияне пытаются остановить движение Сил обороны. Враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей.

Напомним

Как отмечают в британской разведке, российские обстрелы на Купянско-Лиманском направлении усилились. Сообщается, что подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии рф осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.

По данным разведки, целью российских сухопутных войск на линии Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

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