В районе Бахмута враг усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В районе Бахмута Донецкой области противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, пытаясь остановить продвижение Сил обороны. Об этом в Telegram заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.
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"На востоке обстановка остается сложной. Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что такими действиями россияне пытаются остановить движение Сил обороны. Враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей.
Напомним
Как отмечают в британской разведке, российские обстрелы на Купянско-Лиманском направлении усилились. Сообщается, что подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии рф осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.
По данным разведки, целью российских сухопутных войск на линии Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.