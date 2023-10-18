У британській розвідці оцінили ймовірність прориву рф на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Протягом останніх двох тижнів спостерігається значне посилення російської наступальної активності на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Однак, малоймовірно, що армії рф вдасться досягти там значного військового прориву, йдеться у черговому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як зазначають у британській розвідці, російські обстріли на Куп'янсько-Лиманському напрямку посилилися. Повідомляється, що підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій і1-ї гвардійської танкової армії рф здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом.
«Дуже ймовірно, що ця активність є частиною триваючого російського наступу, який ведеться на кількох напрямках на сході України», - наголосили в Міноборони Британії.
За даними розвідки, метою російських сухопутних військ на лінії Куп'янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.
«За останні місяці зс рф наростили бойовий потенціал на напрямку Куп'янськ-Лиман. Однак українські війська зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що російським збройним формуванням вдасться досягти значного військового прориву», - вказали у британській розвідці.
Доповнення
Куп’янський напрямок є одним з надважливих для ворога. 16 жовтня він 878 разів тут обстріляв позиції ЗСУ. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, наразі мета окупантів - це встигнути до настання холодів здобути собі і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп’янська.