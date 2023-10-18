В британской разведке оценили вероятность прорыва рф на Купянско-Лиманском направлении

Детали

Как отмечают в британской разведке, российские обстрелы на Купянско-Лиманском направлении усилились. Сообщается, что подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии рф осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.

«Очень вероятно, что эта активность является частью продолжающегося российского наступления, которое ведется на нескольких направлениях на востоке Украины», - отметили в Минобороны Британии.

По данным разведки, целью российских сухопутных войск на линии Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

«За последние месяцы вс рф нарастили боевой потенциал на направлении Купянск-Лиман. Однако украинские войска сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и очень маловероятно, что российским вооруженным формированиям удастся достичь значительного военного прорыва», - указали в британской разведке.

Дополнение

Купянское направление является одним из важнейших для врага. 16 октября он 878 раз здесь обстрелял позиции ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, сейчас цель оккупантов - это успеть до наступления холодов получить себе и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться к Купянску.