В британской разведке оценили вероятность прорыва рф на Купянско-Лиманском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В течение последних двух недель наблюдается значительное усиление российской наступательной активности на Купянско-Лиманском направлении. Однако, маловероятно, что армии рф удастся достичь там значительного военного прорыва, говорится в очередном отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в британской разведке, российские обстрелы на Купянско-Лиманском направлении усилились. Сообщается, что подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии рф осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.
«Очень вероятно, что эта активность является частью продолжающегося российского наступления, которое ведется на нескольких направлениях на востоке Украины», - отметили в Минобороны Британии.
По данным разведки, целью российских сухопутных войск на линии Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.
«За последние месяцы вс рф нарастили боевой потенциал на направлении Купянск-Лиман. Однако украинские войска сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и очень маловероятно, что российским вооруженным формированиям удастся достичь значительного военного прорыва», - указали в британской разведке.
Дополнение
Купянское направление является одним из важнейших для врага. 16 октября он 878 раз здесь обстрелял позиции ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, сейчас цель оккупантов - это успеть до наступления холодов получить себе и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться к Купянску.