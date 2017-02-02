В.Путін звільнив з посад 16 генералів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом звільнив з посад 16 генералів Міністерства внутрішніх справ, Слідчого комітету РФ та Міністерства надзвичайних ситуацій. Відповідний документ був опублікований в четвер на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Згідно з документом, всі 16 генералів звільняються від займаних посад, а двоє з них звільняються з військової служби. Про причини кадрових перестановок поки нічого не повідомляється.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в Росії активісти провели акцію “Зупини війну Путіна в Україні 3.0".
Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення суддів в Криму і Севастополі.