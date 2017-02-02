В.Путин снял с должностей 16 генералов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов Министерства внутренних дел, Следственного комитета РФ и Министерства чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Согласно документу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, а двое из них увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.
Напомним, в Санкт-Петербурге в России активисты провели акцию "Останови войну Путина в Украине 3.0".
Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Крыму и Севастополе.