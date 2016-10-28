В.Путін вирішив продовжити гуманітарну паузу в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовжити гуманітарну паузу в Алеппо для надання можливості виходу мирних жителів із зони бойових дій в місті. Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
«Президент має на увазі можливе продовжити гуманітарну паузу для виведення поранених і виходу бойовиків, які бажають покинути місто. А також, що важливо, для того, щоб дати можливість нашим американським партнерам виконати раніше взяту на себе обіцянку і зобов'язання щодо розмежування так званої помірної опозиції і терористичних угруповань», - зазначив він.
Таким чином, В.Путін відмовив Генштабу в проханні про відновлення авіаударів по Алеппо, про що повідомлялося раніше.
Також повідомлялося, що Генштаб Росії заявив про цілодобову роботу восьми гумкоридорів в Алеппо.