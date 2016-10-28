В.Путін вирішив продовжити гуманітарну паузу в Алеппо

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 26885 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 21672 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 30875 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 45155 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 50036 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74174 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83713 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148474 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208041 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194185 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 26381 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 22991 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24026 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 26914 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30307 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 26923 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 31343 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 45193 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 502989 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 335158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6612 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8500 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131093 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190210 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132535 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Путін вирішив продовжити гуманітарну паузу в Алеппо

В.Путін вирішив продовжити гуманітарну паузу в Алеппо

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовжити гуманітарну паузу в Алеппо для надання можливості виходу мирних жителів із зони бойових дій в місті. Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

«Президент має на увазі можливе продовжити гуманітарну паузу для виведення поранених і виходу бойовиків, які бажають покинути місто. А також, що важливо, для того, щоб дати можливість нашим американським партнерам виконати раніше взяту на себе обіцянку і зобов'язання щодо розмежування так званої помірної опозиції і терористичних угруповань», - зазначив він.

Таким чином, В.Путін відмовив Генштабу в проханні про відновлення авіаударів по Алеппо, про що повідомлялося раніше.

Також повідомлялося, що Генштаб Росії заявив про цілодобову роботу восьми гумкоридорів в Алеппо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73