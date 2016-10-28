В.Путин решил продолжить гуманитарную паузу в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить гуманитарную паузу в Алеппо для предоставления возможности выхода мирных жителей из зоны боевых действий в городе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
«Президент имеет ввиду возможность продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, желающих покинуть город. А также, что немаловажно, для того, чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить ранее взятое на себя обещание и обязательство по разграничению так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок», - отметил он.
Таким образом, В.Путин отказал Генштабу в просьбе о восстановлении авиаударов по Алеппо, о чем сообщалось ранее.
Также сообщалось, что Генштаб России заявил о круглосуточной работе восьми гумкоридорах в Алеппо.