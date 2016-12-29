В.Путін телефоном обговорив із Р.Ердоганом припинення вогню в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН із посиланням на Anadolu.
Повідомляється, що сторони обговорили режим припинення вогню на території Сирії.
Лідери двох країн також торкнулися прийдешніх переговорів щодо сирійського врегулювання, які мають відбутись в Астані.
Раніше президент РФ Володимир Путін схвалив перемир'я у Сирії з 30 грудня.